12 Сентября 2025
Происшествия Ульяновская область
Фото: Накануне.RU

Раскрыта еще одна попытка покушения на телеведущего Владимира Соловьева

В Ульяновской области силовики задержали подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Сообщается, что планирование покушения мужчина вел с апреля 2024 года по июнь 2025 года, для этого выезжал в Москву – собирать информацию о маршрутах следования журналиста, передает "Коммерсант Волга".

В задержании в городе Дмитровограде участвовали сотрудники регионального управления ФСБ и пограничники.

Когда задержанный вернулся в Ульяновск из столицы, он собирал данные о расположении объектов ОПК, сообщили в правоохранительных органах.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Это не первая новость о подготовке покушения на Соловьева. В апреле 2022 года во время одного из публичных мероприятий о предотвращении покушения на известного журналиста сообщил Владимир Путин, а ФСБ позже уточнила, что речь идет о Соловьеве. Сообщалось, что убийство планировалось по заданию Службы безопасности Украины членами запрещенной в России неонацистской террористической организации. Были задержаны несколько человек, одного из фигурантов позже направили на принудительное психиатрическое лечение.

Теги: владимир соловьев, покушение, телеведущий, фсб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

