Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Транснефть – Сибирь

Производственный объект "Транснефть – Сибирь" в числе призеров окружного конкурса "Черное золото Югры"

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Апрельская" Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" (дочернего предприятия ПАО "Транснефть") заняла третье место по итогам конкурса "Черное золото Югры" Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общества.

Результаты окружного ежегодного конкурса подведены в Ханты-Мансийске накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Диплом бронзового призера вручен начальнику ЛПДС "Апрельская" Юрию Фалькову.

Деятельность производственных объектов, заявленных на конкурс в номинации "Лучшая нефтеперекачивающая станция", оценивалась, в частности, по таким критериям, как грузооборот, коэффициент резерва основного оборудования, реализация мероприятий по охране труда и в области экологической безопасности, капитальный ремонт и реконструкция объектов инфраструктуры.

ЛПДС "Апрельская" введена в эксплуатацию в 1988 году. В границах обслуживания станции находятся участки четырех магистральных нефтепроводов общей протяженностью 360 км. Эксплуатацию площадочных объектов и линейной части осуществляет высокопрофессиональный коллектив численностью около 170 человек. Техническое состояние станции постоянно совершенствуется. За последний год на участках линейной части магистральных нефтепроводов Холмогоры – Клин и Вать-Ёган – Апрельская, входящих в зону обслуживания ЛПДС "Апрельская", построены и введены в эксплуатацию по одной камере приема средств очистки и диагностики. Непосредственно на станции проведен ремонт зданий автоматической системы пенного пожаротушения в целях повышения уровня пожарной защищенности производственного объекта.

Лауреатов наградил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, отметив, что мероприятие символизирует эстафету поколений – передачу опыта молодым. В этом году в окружном конкурсе 28 персональных номинаций. Награды получили бурильщики, операторы, лучшие газоперерабатывающие заводы, нефтегазосервисные предприятия, а также специалисты, которые ежедневно вносят вклад в энергетическую независимость государства.

Конкурс проводится с 2001 года по инициативе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью стимулирования профессионального потенциала работников ТЭК, повышения производственной активности и развития современных технологических процессов нефтегазового комплекса в экономике округа.

Теги: Транснефть – Сибирь, черное золото югры, конкурс


