СМИ: Мошенники арендуют аккаунты в мессенджере Max

Эксперты по безопасности сообщили, что в мессенджере Max распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов. Ранее такую схему мошенники применяли в WhatsApp*. В даркнете публикуется до тысячи подобных объявлений в день, стоимость "услуги" доходит до $250, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные ИБ-компании "Инфосистемы Джет".

В МВД заявляют, что в курсе новых схем и даже отмечают, что чаще всего аккаунты в "аренду" сдают школьники и студенты.

В августе центр безопасности мессенджера Max заблокировал около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 13 тыс. вредоносных файлов. Самой распространенной причиной блокировки стали попытки спам-рассылок, сообщили в пресс-службе VK (компания-разработчик Max). В компании сообщили, что аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно.

По данным центра безопасности, в августе через кнопку "Пожаловаться" направили 27 тыс. обращений.

*принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ ее деятельность