Тюменская область
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото:накануне.ру

Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области - 0,32%

26 722 человека трудоустроено в Тюменской области благодаря службе занятости населения в 2025 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 11 сентября 2025 года, опубликовал Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2 400 человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,32%. Отметим, что уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%.

Количество заявленных вакансий составляет порядка 21 800 единиц. Наибольшее количество вакансий (12 600) суммарно заявлено организациями, осуществляющими следующие виды экономической деятельности: строительство, образование, деятельность профессиональная, научная и техническая, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.

С 1 января по 10 сентября 2025 года в службу занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы 34 722 человека.

Отметим, что уровень безработицы снизился с 6,4% в 2020 году до 2,2% в 2025 году. В настоящий момент он один из самых низких в мире.

