Средний Урал занял второе место среди регионов по количеству абортов

Свердловская область вошла в тройку регионов по количеству абортов за 2024 год. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России.

Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, Средний Урал занимает второе место в рейтинге с показателем в 16 тыс. 938. Первое место занимает Москва - там за прошлый год зарегистрировано 20 тыс. 222 аборта. На третьем месте Красноярский край и 11 тыс. 794 аборта. При этом эксперты отмечают, что с 2023 года количество таких процедур заметно снизилось.

Четвертое и пятое место занимают Московская область и Санкт-Петербург - 10 тыс. 648 и 10 тыс. 363 соответственно.

В ряде регионов ситуация значительно отличается. В Еврейской автономной области зафиксировано 682 случая прерывания беременности, в Чукотском автономном округе - 248. Наименьшее число зафиксировано в Ненецком автономном округе - в 2024 году там было сделано всего 188 абортов.