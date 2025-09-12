Виталий Хоценко на Деловом форуме в Омске: Социально ответственный бизнес становится неотъемлемой частью комплексного развития региона

12 сентября в Конгресс-Холле Омской области в рамках Делового форума состоялось обсуждение вклада социально ответственного бизнеса в повышение привлекательности территории. Также речь шла о мерах поддержки.

На площадке Делового форума представители власти, бизнеса и общественных организаций вели диалог об участии компаний в устойчивом развитии региона. Главной темой были вопросы интеграция социально ответственного бизнеса в реализацию проектов, направленных на улучшение городской среды и повышение качества жизни.

В частности, эксперт Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа», представил результаты исследования, основанного на высказанных жителями мнениях, данных из открытых источников и экспертных интервью. Анализ показал рост позитивного восприятия Омска как жителями, так и профессиональным сообществом: 80% респондентов заявили, что они патриоты города. В ходе исследования основными направлениями участия бизнеса жители назвали развитие спортивной инфраструктуры, благоустройство и культурные проекты.

"Социальные инвестиции отражают ценности компании и, конечно, являются проявлением симпатии к региону. Социальные инвестиции - это форма проявления любви к городу, региону. И это созвучно отношению власти к региону. У Омска очевидная динамика. Следующим шагом может стать кооперация бизнеса в общих проектах. Здесь нужны инструменты и механизмы объединения ресурсов. В Омске, в том числе, сегодня мы видим что губернатор Виталий Хоценко видит и решает эту задачу", - считает гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов.

В числе лидеров социальных инвестиций были названы: ПАО «Газпром нефть», АО «ГК «Титан», Группа компаний «Руском», АО «ГК «Эталон», ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент», ПАО Сбербанк.

На пленарной сессии, в которой принял участие Губернатор Виталий Хоценко, презентовали новые инструменты оценки вклада компаний в развитие территории. В частности, был представлен Стандарт общественного капитала бизнеса, разработанного АНО «Общественный капитал» по поручению Президента России. Стандарт позволяет комплексно оценивать вклад компаний в устойчивое развитие экономики, социальной сферы, экологии и общественного благополучия.

По инициативе Виталия Хоценко Омская область стала пилотным регионом по внедрению Стандарта.

Губернатор, выступая на пленарном заседании, подчеркнул, что социально ответственный бизнес становится неотъемлемой частью комплексного развития региона. При этом, пока значительная часть компаний остаётся за рамками публичных рейтингов, несмотря на активную социальную деятельность. Новый стандарт позволит учитывать и таких участников, соответственно, качественно улучшится система справедливой оценки и поддержки.

Виталий Хоценко также отметил важную роль внебюджетного участия бизнеса в реализации госпрограмм и призвал предпринимателей активнее включаться в развитие территорий.

"Как говорит наш Президент, мы всех приветствуем, кто готов работать на нашей территории. Когда ему был задан вопрос на одной встрече с предпринимательским сообществом, куда инвестировать, он сказал: "Инвестируйте в страну". Наш бизнес инвестирует по своему желанию. Мы пробуем его участие в развитии городской среды. Плюс само государство, придумывая и корректируя программы — малые города, комфортная городская среда, местные инициативы — подталкивает к поиску социальных партнёров, привлечению внебюджетных источников. И многие компании откликаются. А мы получаем в итоге суперсовременные, красивые пространства", — подчеркнул Виталий Хоценко.

Ключевым итогом Делового форума стало подписание соглашений между АНО «Общественный капитал» и представителями деловых объединений региона, что подтверждает готовность бизнеса к долгосрочному взаимодействию в рамках внедрения Стандарта общественного капитала.

В ходе мероприятий форума также стало известно, что в регионе будет создан Совет по устойчивому развитию Омской области, который осуществит формирование пакета предложений по мерам поддержки социально ответственного бизнеса и будет координировать реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.

Участники форума были единодушны в том, что мероприятие стало важным шагом на пути к формированию новой модели взаимодействия бизнеса, власти и общества.