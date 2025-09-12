Виталий Хоценко на Деловом форуме в Омске: Социально ответственный бизнес становится неотъемлемой частью комплексного развития региона

12 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Омская область
Фото: Вячеслав Крузман

Виталий Хоценко на Деловом форуме в Омске: Социально ответственный бизнес становится неотъемлемой частью комплексного развития региона

12 сентября в Конгресс-Холле Омской области в рамках Делового форума состоялось обсуждение вклада социально ответственного бизнеса в повышение привлекательности территории. Также речь шла о мерах поддержки.

На площадке Делового форума представители власти, бизнеса и общественных организаций вели диалог об участии компаний в устойчивом развитии региона. Главной темой были вопросы интеграция социально ответственного бизнеса в реализацию проектов, направленных на улучшение городской среды и повышение качества жизни.

(2025)|Фото: Вячеслав Крузман

В частности, эксперт Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа», представил результаты исследования, основанного на высказанных жителями мнениях, данных из открытых источников и экспертных интервью. Анализ показал рост позитивного восприятия Омска как жителями, так и профессиональным сообществом: 80% респондентов заявили, что они патриоты города. В ходе исследования основными направлениями участия бизнеса жители назвали развитие спортивной инфраструктуры, благоустройство и культурные проекты.

(2025)|Фото: Вячеслав Крузман

"Социальные инвестиции отражают ценности компании и, конечно, являются проявлением симпатии к региону. Социальные инвестиции - это форма проявления любви к городу, региону. И это созвучно отношению власти к региону.  У Омска очевидная динамика. Следующим шагом может стать кооперация бизнеса в общих проектах. Здесь нужны инструменты и механизмы объединения ресурсов. В Омске, в том числе, сегодня мы видим что губернатор Виталий Хоценко видит и решает эту задачу", - считает гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов. 

В числе лидеров социальных инвестиций были названы: ПАО «Газпром нефть», АО «ГК «Титан», Группа компаний «Руском», АО «ГК «Эталон», ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент», ПАО Сбербанк.

На пленарной сессии, в которой принял участие Губернатор Виталий Хоценко, презентовали новые инструменты оценки  вклада компаний в развитие территории. В частности, был представлен Стандарт общественного капитала бизнеса, разработанного АНО «Общественный капитал» по поручению Президента России. Стандарт позволяет комплексно оценивать вклад компаний в устойчивое развитие экономики, социальной сферы, экологии и общественного благополучия.

По инициативе Виталия Хоценко Омская область стала пилотным регионом по внедрению Стандарта.

(2025)|Фото: Вячеслав Крузман

Губернатор, выступая на пленарном заседании,  подчеркнул, что социально ответственный бизнес становится неотъемлемой частью комплексного развития региона. При этом, пока значительная часть компаний остаётся за рамками публичных рейтингов, несмотря на активную социальную деятельность. Новый стандарт позволит учитывать и таких участников, соответственно, качественно улучшится система справедливой оценки и поддержки.

Виталий Хоценко также отметил важную роль внебюджетного участия бизнеса в реализации госпрограмм и призвал предпринимателей активнее включаться в развитие территорий.

"Как говорит наш Президент, мы всех приветствуем, кто готов работать на нашей территории. Когда ему был задан вопрос на одной встрече с предпринимательским сообществом, куда инвестировать, он сказал: "Инвестируйте в страну". Наш бизнес инвестирует по своему желанию. Мы пробуем его участие в развитии городской среды. Плюс само государство, придумывая и корректируя программы — малые города, комфортная городская среда, местные инициативы — подталкивает к поиску социальных партнёров, привлечению внебюджетных источников. И многие компании откликаются. А мы получаем в итоге суперсовременные, красивые пространства", — подчеркнул Виталий Хоценко.

Ключевым итогом Делового форума стало подписание соглашений между АНО «Общественный капитал» и представителями деловых объединений региона, что подтверждает готовность бизнеса к долгосрочному взаимодействию в рамках внедрения Стандарта общественного капитала.

В ходе мероприятий форума также  стало известно, что в регионе будет создан Совет по устойчивому развитию Омской области, который осуществит формирование  пакета предложений по мерам поддержки социально ответственного бизнеса и будет координировать реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.

Участники форума были единодушны в том, что мероприятие стало важным шагом на пути к формированию новой модели взаимодействия бизнеса, власти и общества.

Теги: виталий хоценко, деловой форум, социально ответственный бизнес, стандарт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети