Футболист Смолов частично признал вину по делу о драке

Футболист Фёдор Смолов побывал на допросе по делу о драке в "Кофемании".

"Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Летом в интернете появилось видео с камеры наблюдения в кафе "Кофемания" на Никитской улице в Москве. На ней запечатлен момент ссоры и дальнейшей потасовки Смолова с посетителями. Позже выяснилось, что драка произошла в мае.

Смолов заявил, что пытался после драки компенсировать оппонентам ущерб, но его начали шантажировать, а когда он не согласился выплатить обозначенную сумму, видео появилось в сети. Он обвинил тех, с кем у него состоялась потасовка, в вымогании денег и сообщил, что написал заявление в полицию.