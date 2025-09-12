Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме

У знаменитого манула Тимофея из Московского зоопарка началась осенняя зажировка, на которую сотрудники заведения приглашают посмотреть. Набирать вес к зиме редкий зверь будет с сентября по декабрь.

"В это время палласов кот (другое название манула – прим. ред.) часто и подолгу гуляет на улице. Он ищет еду, спрятанную зоологами по территории уличного вольера, а в период отдыха наблюдает за посетителями со своей любимой полочки. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе – 3,7 кг", - рассказали в зоопарке.

Сейчас кот весит уже пять килограммов. Он на двухразовом питании, за сутки съедает до 400 граммов. По понедельникам манула не кормят – это разгрузочный день. Летом Тимофей ел до 250 граммов в сутки. Питается он крысами и перепелками.

Среди представителей семейства кошачьих у манула самая густая шерсть, которая согревает его в суровую погоду. У палласова кота до 9 тысяч волосков на один квадратный сантиметр. Эта особенность помогает ему стойко переживать морозы, однако проблема поиска питания у манулов стоит остро. Поэтому кот делает большие запасы жира с началом похолодания.