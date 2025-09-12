МО Белоруссии: Военные ответят на любые провокации в ходе учений "Запад-2025"

Белорусские военные готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

Он добавил, что активно отслеживается вся военная активность, которая происходит возле границ, передает РИА Новости.

По предварительным данным, на российско-белорусских учениях "Запад-2025" 12-16 сентября этого года военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".

Польша сообщала, что полностью закроет границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября в связи с проведение российско-белорусских военных учений. Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, Польша примет "особые меры" в отношении Белоруссии в случае провокаций на учениях "Запад-2025". Политик назвал их "агрессивными" и "симулирующими нападение, а не оборону".