Экс-главе военного представительства МО РФ вменили махинации с гособоронзаказом

Бывший начальник военного представительства Минобороны России Андрей Тюрин попал под следствие. Ему вменяют махинации при выполнении гособоронзаказа.

По версии следствия, в 2020-21 гг. госзаказчик заключил с ПАО "Объединенная авиационная корпорация" многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Контролировать их исполнение должен был Тюрин.

В 2021-23 гг. Тюрин организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках устройств, не соответствовавших условиям госконтракта. Минобороны России причинён ущерб на сумму свыше 40 млн руб. Тюрина арестован, сообщает СКР.