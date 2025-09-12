В стране стартовал Единый день голосования

В России досрочно проголосовали почти 50 тыс. избирателей на выборах разного уровня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Досрочное голосование началось 24 августа. Оно проходило на труднодоступных и отдаленных территориях, на судах, находящихся в плавании.

Сегодня в России начался основной период голосования, хотя в некоторых регионах еще осталась схема с одним днем для голосования (есть и варианты, когда голосуют только в выходные). Например, в Татарстане пришли к выводу, что у граждан полно вариантов, как проголосовать досрочно или дистанционно, а основной день должен быть один (это еще и экономия бюджетных средств).

Всего в стране проходит около 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 81 субъекте. В 20 регионах выбирают губернаторов, в 11 – депутатов местных законодательных собраний.