Жарка зефира на Вечном огне в Каменске-Уральском обернулась уголовным делом

После того, как две школьницы пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 11 сентября. Находясь на Мемориале Воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов две несовершеннолетние девочки решили пожарить зефир на Вечном огне. Школьницы сами сняли не телефон свои "посиделки" и выложили в сеть.

Уголовное дело возбудили по ст. 354.1 УК РФ "Осквернение символа воинской славы". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

Следствием будут приняты необходимые меры профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь.