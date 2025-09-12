12 Сентября 2025
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин встретился с участниками международного молодежного форума "БерегА"

Игорь Бабушкин в рамках молодёжного образовательного форума ЮФО «БерегА», который прошел в Астрахани, вручил почётные грамоты и благодарственные письма активистам молодёжных движений. Церемония прошла на заключительном этапе работы форума, который стал масштабной площадкой для профессионального диалога и международного сотрудничества.

Глава региона отметил, что в этом году на форум «БерегА» было подано более 6 тысяч заявок – вдвое больше, чем год назад. В Астрахань приехали ребята из 23 регионов России и стран Прикаспия, из Республики Беларусь и Республики Абхазия. 

 

«Астраханская земля снова стала центром притяжения для молодых амбициозных лидеров – тех, кто осознает свою ответственность за будущее. Знаю, что эта неделя выдалась для вас по-настоящему насыщенной. Вы приобрели новые знания, обменялись опытом и, конечно, представили свои проекты. Уверен, что форум станет отправной точкой для ваших новых успехов в учебе и карьере», - обратился к участникам губернатор.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Форум «БерегА» объединил 300 молодых людей, заинтересованных в развитии профессиональной квалификации. Образовательная программа была построена вокруг ключевых направлений: «Гостеприимство», «Стройка», «Эксплуатация», «Агро» и «Креатив». Особое внимание было уделено специальному направлению «Каспийский мост профессий», способствующему укреплению международных связей. Участники  смогли представить свои проекты на конкурс «Росмолодёжь.Гранты».

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Астраханской области при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО и агентство по делам молодёжи Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, форум берега, молодежь, каспийский мост профессий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

