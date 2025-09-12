Игорь Бабушкин встретился с участниками международного молодежного форума "БерегА"

Игорь Бабушкин в рамках молодёжного образовательного форума ЮФО «БерегА», который прошел в Астрахани, вручил почётные грамоты и благодарственные письма активистам молодёжных движений. Церемония прошла на заключительном этапе работы форума, который стал масштабной площадкой для профессионального диалога и международного сотрудничества.

Глава региона отметил, что в этом году на форум «БерегА» было подано более 6 тысяч заявок – вдвое больше, чем год назад. В Астрахань приехали ребята из 23 регионов России и стран Прикаспия, из Республики Беларусь и Республики Абхазия.

«Астраханская земля снова стала центром притяжения для молодых амбициозных лидеров – тех, кто осознает свою ответственность за будущее. Знаю, что эта неделя выдалась для вас по-настоящему насыщенной. Вы приобрели новые знания, обменялись опытом и, конечно, представили свои проекты. Уверен, что форум станет отправной точкой для ваших новых успехов в учебе и карьере», - обратился к участникам губернатор.

Форум «БерегА» объединил 300 молодых людей, заинтересованных в развитии профессиональной квалификации. Образовательная программа была построена вокруг ключевых направлений: «Гостеприимство», «Стройка», «Эксплуатация», «Агро» и «Креатив». Особое внимание было уделено специальному направлению «Каспийский мост профессий», способствующему укреплению международных связей. Участники смогли представить свои проекты на конкурс «Росмолодёжь.Гранты».

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Астраханской области при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО и агентство по делам молодёжи Астраханской области.