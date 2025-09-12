Развитие Каспийского кластера - 725 новых рабочих мест и объем выручки почти 20 млрд рублей

12 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Развитие Каспийского кластера - 725 новых рабочих мест и объем выручки почти 20 млрд рублей

В Каспийском кластере на данный момент  уже зарегистрировано 18 резидентов. В рамках проектов освоено около 8 млрд рублей инвестиций. Создано 725 новых рабочих мест, объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составил около 600 млн рублей, а объем выручки резидентов — почти 20 млрд рублей.

Такая информация прозвучала в ходе заседания правительства Астраханской области под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева. 

На территории Астраханской области созданы две особые экономические зоны — промышленно-производственная и портовая, объединённые в Каспийский кластер. Цель создания кластера — ускоренное развитие инфраструктуры за счет снижения издержек резидентов, а также развитие кооперационной цепочки в рамках МТК «Север – Юг». Формирование кластера позволяет укреплять экономические и геополитические позиции России на Каспии.

астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru

«С учетом активного развития свободных экономических зон в соседних прикаспийских странах, дальнейшее укрепление Каспийского кластера имеет стратегическое значение. Преференции и льготы обеих зон обеспечивают России конкурентные преимущества на Каспии. Эта работа будет продолжена — как в части привлечения новых проектов, так и в части создания максимально комфортных условий для резидентов», — подчеркнул министр региональный министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Параллельно в регионе ведется масштабная работа по обновлению дорожной сети. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Чепяков сообщил, что в настоящее время в активной фазе находится ремонт 30 объектов в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В их числе — ремонт 21 улицы в Астрахани и девяти объектов регионального значения. Кроме того, в этом году введены в эксплуатацию автомобильная дорога Астрахань – Красный Яр и мост через ерик Сахма в Володарском районе.

Эта комплексная работа позволит к концу года вывести в нормативное состояние более половины дорог опорной сети региона. Реализация этих проектов является приоритетом для правительства области и направлена на создание современной инфраструктуры, стимулирование экономического роста и улучшение транспортной доступности для астраханцев.

Теги: каспийский кластер, резиденты, особые экономические зоны, правительство астраханской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети