Развитие Каспийского кластера - 725 новых рабочих мест и объем выручки почти 20 млрд рублей

В Каспийском кластере на данный момент уже зарегистрировано 18 резидентов. В рамках проектов освоено около 8 млрд рублей инвестиций. Создано 725 новых рабочих мест, объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составил около 600 млн рублей, а объем выручки резидентов — почти 20 млрд рублей.

Такая информация прозвучала в ходе заседания правительства Астраханской области под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева.

На территории Астраханской области созданы две особые экономические зоны — промышленно-производственная и портовая, объединённые в Каспийский кластер. Цель создания кластера — ускоренное развитие инфраструктуры за счет снижения издержек резидентов, а также развитие кооперационной цепочки в рамках МТК «Север – Юг». Формирование кластера позволяет укреплять экономические и геополитические позиции России на Каспии.

«С учетом активного развития свободных экономических зон в соседних прикаспийских странах, дальнейшее укрепление Каспийского кластера имеет стратегическое значение. Преференции и льготы обеих зон обеспечивают России конкурентные преимущества на Каспии. Эта работа будет продолжена — как в части привлечения новых проектов, так и в части создания максимально комфортных условий для резидентов», — подчеркнул министр региональный министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский.

Параллельно в регионе ведется масштабная работа по обновлению дорожной сети. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Чепяков сообщил, что в настоящее время в активной фазе находится ремонт 30 объектов в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В их числе — ремонт 21 улицы в Астрахани и девяти объектов регионального значения. Кроме того, в этом году введены в эксплуатацию автомобильная дорога Астрахань – Красный Яр и мост через ерик Сахма в Володарском районе.

Эта комплексная работа позволит к концу года вывести в нормативное состояние более половины дорог опорной сети региона. Реализация этих проектов является приоритетом для правительства области и направлена на создание современной инфраструктуры, стимулирование экономического роста и улучшение транспортной доступности для астраханцев.