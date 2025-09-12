В Подмосковье россиянину вменили финансирование армии Украины

В Подмосковье задержан россиянин, которому вменяют госизмену в виде перевода денег армии Украины.

Следствие полагает, что с января 2024 по апрель 2025 гг. россиянин переводил деньги на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ). Злоумышленник намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника. Также он агитировал других людей к вступлению в формирования, которые боролись с армией России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.