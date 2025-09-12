12 Сентября 2025
Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников в числе первых костромичей принял участие в голосовании на выборах

С 12 по 14 сентября в Костромской области проходят 15 избирательных кампаний - выборы губернатора, депутатов Костромской областной Думы, в нескольких муниципалитетах проводят выборы в органы местного самоуправления.

Сергей Ситников голосовал в образовательном центре в поселке Волжский. Глава региона стал одним из первых проголосовавших здесь граждан.

«Это привычка, все сознательное время, когда себя помню, голосовал с самого утра. Потом сразу на работу», - отметил глава региона и призвал всех жителей региона быть активными, принять участие в голосовании.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Так сложилось в Костромской области, что один раз в 5 лет мы избираем губернатора, депутатов регионального законодательного собрания, областного центра, муниципальных образований. По сути выбираем тех людей, от работы которых во многом будет зависеть благополучие наших граждан, развитие региона. И я, конечно, сегодня обращаюсь ко всем, кому небезразлична судьба малой родины, кто нацелен и ориентирован на то, что работа органов власти принесет хорошие результаты. Надо прийти и в обязательном порядке принять участие в голосовании», - подчеркнул Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Председатель участковой избирательной комиссии №190 Наталия Лебедева рассказала губернатору, что в список для голосования на участке включено 2566 избирателей. Вся организационная работа проведена, члены избиркома, наблюдатели и волонтеры прошли консультации и готовы к работе с жителями региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Выборы для многих праздник. И чтобы нашим избирателям было приятно находиться на участке, организовали выставку детских рисунков, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и нашей малой Родине - Костромской области», - пояснила Наталия Лебедева.

(2025)|Фото: adm44.ru

Напомним, проголосовать на избирательных участках можно с 8 до 20 часов в течение трех дней. В регионе работают 472 избирательных участка. Организацию выборов обеспечивают более 4,5 тысяч членов избирательных комиссий разных уровней. На каждом избирательном участке дежурят волонтеры и наблюдатели.

Также для пожилых и маломобильных избирателей организована возможность вызвать членов комиссий на дом, в рамках проекта «Мобильный избиратель» можно проголосовать на любом удобном избирательном участке, предварительно подав заявление. Для тех жителей, которые в дни голосования находятся за пределами региона, организована работа экстерриториальных участков. В частности, такие площадки работают в Москве, а также в зоне специальной военной операции.

(2025)|Фото: adm44.ru

В Костромской области в этом году впервые организовано и дистанционное электронного голосование. Для участия в нем уже подано 28 тысяч заявлений.

Все УИКи обеспечены соответствующим оборудованием, транспортом, сейфами, компьютерной техникой, телефонной связью, резервными источниками питания, средствами видеофиксации. Предусмотрено резервное подключение. На 102 участках в Костроме и Волгореченске будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы.

Теги: сергей ситников, голосование, выборы, избирательный участок


