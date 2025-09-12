В Непале не поймали более 12 тысяч заключенных, сбежавших во время беспорядков

Более 12,5 тысяч заключенных, сбежавших из тюрем Непала при беспорядках, до сих пор не пойманы. Об этом передает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Ранее газета Kathmandu Post сообщила, что более 15 тысяч заключенных сбежали из пенитенциарных учреждений Непала в ходе беспорядков. Массовые побеги произошли в 25 тюрьмах в разных городах страны. Среди сбежавших - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми, передает ТАСС.

Посольство РФ предупредило россиян в Непале о рисках на фоне массовых побегов из тюрем. В дипмиссии порекомендовали строго соблюдать комендантский час, избегать непроверенных контактов с местными жителями и скоплений людей.

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". 5 сентября власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду, начались беспорядки. Протестующие подожгли здания государственных учреждений и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей, однако протесты не утихли.

Согласно обновленным данным, в результате беспорядков погиб 51 человек, более 1,3 тысячи человек получили ранения.