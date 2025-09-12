Певцу Шарлоту отказали в отправке на СВО

Отбывающему срок в колонии певцу Эдуарду Шарлоту отказано в отправке в зону специальной военной операции.

"Разговор такой был. Хотел поехать на СВО, потом нет, потом, вроде, опять появилось такое желание, но ему сказали "нет"... Там было непонятно, в качестве кого он поедет", - сказал РИА Новости отец певца Валерий Шарлот.

Ранее Шарлота приговорили к пяти годам шести месяцам колонии-поселения. Его признали виновным в реабилитация нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на неё; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Ранее Шарлот попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. В РПЦ призвали учесть раскаяние певца при рассмотрении дела в суде после его извинений.