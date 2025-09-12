В Пермском крае мужчина и женщина погибли во время пожара

В Пермском крае мужчина и женщина погибли во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Утром, 12 сентября, в квартире одного из домов в поселке Яйва произошел пожар. Причиной стала неосторожность при курении. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 1955 и 1958 годов рождения.

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели людей в результате пожара - проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.