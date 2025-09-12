В Екатеринбурге открылась первая на Среднем Урале профплощадка для киберспорта

В Екатеринбурге открылась профессиональная арена для киберспорта "Маяк Арена". Площадка одна из крупнейших в стране, уступает в размерах только аренам в Москве и Санкт-Петербурге и не имеет аналогов в Свердловской области. О долгожданном открытии в своих соцсетях написал врио губернатора Денис Паслер.

На площади в 3 тыс. кв.м. сможет одновременно тренироваться до 200 спортсменов, а уже во время соревнований "Маяк Арена" вместит еще 150 зрителей, которые смогут разместиться в зале перед большим экраном.

"Здесь можно не только проводить турниры, но и эффективно тренироваться, общаться с единомышленниками, пробовать себя в разных дисциплинах и специальностях. Это поистине инновационное пространство, нацеленное на развитие киберспорта на Урале", - написал Паслер.

Арена оснащена высокотехнологичным оборудованием и передовыми игровыми технологиями: около 130 компьютеров, bootcamp-зоны для тренировок команд, VR-зоны и студия для стриминга.

11 сентября был дан старт соревнованиям среди екатеринбургских школьников. А первые крупные соревнования на "Маяк Арене" пройдут уже в конце октября в рамках "Форума будущего".