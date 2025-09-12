ВСУ устроили охоту за микроавтобусом с пассажирами в Брянской области

ВСУ несколько раз ударили по микроавтобусу с сотрудниками предприятия в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

После первого удара водитель, пытаясь увести машину от новых атак, доехал до блок-поста "БАРС-Брянск". Когда началась эвакуация пассажиров, украинские боевики нанесли по машине еще один удар.

Водитель, четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск" получили ранения. Все они доставлены в больницу.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России минувшей ночью сбит 221 беспилотник. 85 из них уничтожены над Брянской областью.