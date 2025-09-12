Уральскому садоводу дали условный срок за спиленную возле его участка сосну

На Среднем Урале садовод из Верхней Пышмы получил условный срок только за то, что избавился от мешавшего ему дерева. Также ему придется возместить ущерб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все дело в том, что сосна создавала тень на участке мужчины, что негативно сказывалось на посадках. В итоге весной 2025 года садовод самовольно спилил дерево. Однако очень скоро выяснилось, что территория за забором – это владения Березовского лесничества.

Лесничие подсчитали ущерб, который составил более 194 тысяч рублей. По факту незаконной рубки дерева против уральца возбудили уголовное дело. Сам он полностью признал свою вину.

Верхнепышминский городской суд признал мужчину виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ему назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также с него взыскана вся сумма ущерба.

Приговор пока не вступил в силу и еще может быть обжалован.