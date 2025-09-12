12 Сентября 2025
Общество В России Севастополь
Фото: Накануне.RU

"Стирание идентичности". Севастопольский писатель заявил об ужасном состоянии города

Если кратко описать состояние Севастополя и итоги последних лет для города, то они удручают. Об этом заявил севастопольский писатель и ведущий Платон Беседин.
Он очень коротко перечисляет разные факты. Так, Исторический бульвар, где воевал Лев Толстой, находится в руинах. От очистных сооружений в Камышовой бухте воняет очень далеко. После ремонта знаковых мест они снова требуют ремонта. Притом что дороги тоже постоянно ремонтируют.

"Городские пляжи – вода зацвела, завалены мусором. Транспортная система – люди ждут на остановках по 30-40 минут. Город застраивается хаотично и массово, но коммуникации не делаются. Городское освещение – отсутствует. Больницы и школы – катастрофическая нехватка специалистов. Население - севастопольцы уезжают на "материк", вместо них приезжают мигранты", - написал Беседин.

Год назад он говорил, что измученные учителя массово уходят из школ. Сам он коренной севастополец. И ему небезразлична судьба его города, которым управляют временщики.

"Они превращают город-герой в типовой населенный пункт РФ. Но Севастополь – не типовой. Севастополь – жемчужина, форпост, засечный камень, точка сборки, русский исток. Это понимала Екатерина Великая. Это понимал Сталин, поэтому после Великой Отечественной войны Севастополь восстанавливали по особому проекту. Здесь духовные, военно-морские, культурные корни России. Севастополь – это Пушкин, Лазарев, Толстой, Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий... То, что происходит сейчас, – это стирание идентичности", - сетует писатель.

Он считает, что чиновники только на словах открыты к конструктивной критике и предложениям. Так, недавно он зашел в канал севастопольского губернатора и оставил в комментариях свое сообщение строго по теме. После чего набежали то ли боты, то ли специально обученные люди и стали массово писать, что он несостоявшийся писатель, который должен валить из Севастополя. А в самом канале он был забанен.

После возвращения Крыма в состав России Севастополь стал быстро расти за счет миграции. Если до 2014 года он был вторым по численности населения городом Крыма, то затем быстро обогнал столицу - Симферополь. Сегодня в нем проживают более 550 тыс. человек. За последние 12 лет население города увеличилось более чем на 60%.

