Алексей Текслер оценил благоустройство общественных территорий Челябинска

Накануне Дня города губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал объекты благоустройства в столице Южного Урала.

Первым объектом посещения стал сквер у Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Центральном районе, который благоустраивается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект – один из победителей всероссийского голосования жителей.

В этом году в сквере площадью около 35 тысяч квадратных метров провели коммуникации, смонтировали наружное освещение, системы видеонаблюдения, уложили плитку, установили лавочки и урны.

«Получилось здорово. Пруд создает ощущение уюта и загородной атмосферы. Предстоит установить малые архитектурные формы, чтобы до конца был закончен проект. Но мы даже сейчас видим, что люди уже с удовольствием гуляют», — отметил Алексей Текслер.

Поясняя логику главных изменений в сквере, глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев рассказал губернатору: «В вопросе благоустройства пруда мы принципиально решили не трогать зеленые насаждения, чтобы оставить дикий вариант природы. Также на территории появится площадка для выгула собак».

Сейчас особое внимание озеленению территории, которая проводится с 23 июня, и завершится 30 октября 2025 года.

Далее Алексей Текслер оценил результаты работ по благоустройству центральной части сквера по улице Молодогвардейцев. Эта общественная локация благоустроена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды.

Первую часть работ здесь провели в прошлом году - отремонтировали входную группу, установили фонтан, обновили дорожки. В этом году работы прошли по плану с 1 апреля по 31 июля 2025 года. Были установлены новые скамейки, урны, детские батуты.

«Развитие городской среды и создание новых точек притяжения для жителей — наш приоритет. Мы будем продолжать работу по благоустройству Челябинска и других городов области», — подчеркнул губернатор, осматривая сквер.

Третьим объектом, который посетил Алексей Текслер, стал обновленный Центр активного долголетия.

Работа центра началась 20 августа 2025 года в здании «Социального дома ветеранов», осуществляется в рамках деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения Курчатовского района Челябинска. А создавался центр в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» и программы «Активное долголетие».

В отделении дневного пребывания проводятся образовательные, досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, организуют фестивали и соревнования, проходят лекции, занятия по профилактике заболеваний, ведется культурное просвещение.

Функционируют клубы по направлениям «образование», «физическая активность», «творчество», «кулинария», руководят которыми сами жители серебряного возраста. Совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями реализуются проекты, направленные на поддержание активного долголетия.

«У посетителей центра много возможностей. У нас физкультура одна содержит порядка 20 программ. Здоровая спина, пилатес, для суставов, гимнастика для глаз. Есть все виды рукоделия, прикладное творчество, кулинария», — пояснила губернатору руководитель МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Курчатовского района» Ольга Головина.

Один из кабинетов центра отведен под службу социального такси. Работает диспетчерская, где принимают обращения людей по вопросам социальной помощи.

«Специалист принимает информацию, записывает и обеспечивает реализацию этих потребностей для ветеранов», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Губернатор Алексей Текслер высоко оценил оснащенность центра и подчеркнул значимость создания подобных учреждений для повышения качества жизни старшего поколения.

Также в рамках рабочей поездки по Челябинску губернатор проконтролировал ход ремонта участка теплотрассы на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса, который проводится по областной программе «Большой ремонт 74».

«В целом нам нужно повысить эффективность не только замены, но и всей работы системы — важно, чтобы тепло своевременно пришло в дома людей. Необходимо уложиться до 15 октября. Работаете хорошо, молодцы», — сказал Алексей Текслер, обращаясь к представителям подрядчика.

На вопрос главы региона - скажется ли ремонт на начале отопительного сезона у горожан ответил вице-мэр Александр Астахов: «У нас все реконструкции, все капремонты с времянками. Мы отключаем потребителей только в момент, когда времянку монтируем, врезаем. И в последний момент, когда переключаем тепло с времянки уже на постоянную сеть. Но это в течение одного дня».

Сейчас специалисты ведут замену изношенных труб, применяя современные материалы и технологии, что позволит повысить энергоэффективность системы и продлить срок ее службы.

«Обновление инженерной инфраструктуры — ключевая задача для развития Челябинска. В регионе в этом году реализуется областная программа модернизации ЖКХ «Большой ремонт 74», которая в том числе охватывает самые проблемные участки сетей в муниципалитетах, и наша задача — обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ», — отметил Алексей Текслер.

Следующим пунктом рабочей программы губернатора был осмотр стадиона имени Д. В. Колющенко в Челябинске, где идет капитальный ремонт. Работы финансируются за счет средств областного и городского бюджетов. Ремонт проводят поэтапно в течение 2024–2025 годов.

Уже заменено искусственное покрытие футбольного поля, обновлены беговые дорожки с устройством травмобезопасного слоя, отремонтирована баскетбольная площадка. Подготовили строители бетонные основания под установку зрительских мест, смонтировали системы электроснабжения, включая четыре мачты освещения. Изготовлены, поставлены сборные трибуны на 680 мест, модульные раздевалки с душевыми и санузлами. На объекте функционируют новые площадки для пляжного волейбола и катания на роликах.

Губернатор высказал уверенность, что модернизированный стадион станет центром притяжения для жителей Советского района и всего города, обеспечит комфортные условия для детско-юношеского спорта, массовых занятий физкультурой и проведения соревнований.

Посетил Алексей Текслер и ДК имени Д.В. Колющенко, где с 12 сентября начнет работать избирательная комиссия.

«Проверил готовность, все в порядке. Это важно, впереди ключевое общественно-политическое событие года для региона. Лично убедился, что объект готов к проведению голосования», — отметил губернатор.

Завершил рабочую программу в областной столице губернатор Челябинской области осмотром благоустроенной береговой линии Первого озера в поселке Чурилово. Речь идет об участке вблизи дома № 73 по улице 2-я Эльтонская. Благоустройство здесь прошло в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчик основной комплекс работ провел в соответствии со сроками контракта. Сформировано обустройство оснований: погружены винтовые сваи и подготовлено основание под бутовые фундаменты. Провели укрепление береговой линии, установлены ограждения и спуски к воде, смонтировано дополнительное освещение, обустроен тротуар, организована парковка, проведено озеленение, сформированы велодрожки, установлены малые архитектурные формы, оборудованы пандусы, детская и спортивная площадки со специальным покрытием.

«Такие набережные, как на Первом озере, действительно украшают город и становятся центрами притяжения для целых районов — в данном случае для Чурилово. У нас есть планы продолжать активное благоустройство Челябинска, и мы их последовательно реализуем. Горожане дают положительную обратную связь: даже пока мы сегодня шли, люди делились эмоциями и говорили, как радуют их такие изменения», — отметил Алексей Текслер.

В ходе объезда Челябинска глава региона также положительно оценил работы по благоустройству пешеходной зоны на гостевом маршруте по улице Свободы (от улицы Тимирязева до Привокзальной площади).