В Прикамье стартовали выборы губернатора Пермского края

12, 13 и 14 сентября 2025 года в Прикамье проходят выборы губернатора Пермского края, восемь основных и три дополнительных выборов в органы местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

На территории региона открылись 1743 участковые избирательные комиссии, в которых можно проголосовать в любой из трех дней с 08.00 до 20.00. В списки избирателей включены 1 971 661 человек. Более 16 тыс. членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования.

В дни голосования все, кто по уважительной причине не может посетить избирательный участок или не подал заявление на ДЭГ, могут проголосовать "на дому". Для этого достаточно до 14.00 14 сентября позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать дома. Избиратель также может передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через родственников, соседей, знакомых.

Избиратели Прикамья также смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Проголосовать с 08.00 12 сентября до 20.00 14 сентября круглосуточно с любого устройства с выходом в Интернет могут избиратели, подавшие до 8 сентября заявление на портале "Госуслуги" на выбор такой формы голосования.

В Пермском крае во всех 1743 участковых избирательных комиссиях будет применяться видеонаблюдение. Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на избирательных участках, а с части из них транслировать изображение в центре общественного наблюдения, который расположен в молодежном центре "Кристалл". В дни голосования в Центре общественного наблюдения круглосуточно любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках.

В избирательные комиссии направлено 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. Они будут присутствовать на всех процедурах голосования.