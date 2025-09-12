В самолёт "Уральских авиалиний", летевший в Ташкент, попала птица

В борт "Уральских авиалиний", вылетавший из Иркутска в Ташкент, попала птица. Речь идёт о рейсе U6-2719.

Во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полёта экипаж прервал взлёт и вернулся на стоянку.

Инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя. Повреждений не обнаружено, замена борта не потребовалась. Самолет вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13.35 по местному времени, сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".