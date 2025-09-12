12 Сентября 2025
Армия и ВПК За рубежом
Фото: Reuters/Corinna Kern

Польша перебрасывает 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

Польша направляет около 40 тыс. солдат к границе с Белоруссией и Россией. Такое решения принято после залета дронов на польскую территорию в ночь на 10 сентября и на фоне совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025". Об этом заявил польский замминистра обороны Цезарий Томчик.

Военные маневры России и Белоруссии пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства (СГ), а также организации взаимодействия. На втором будет отрабатываться управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности СГ и разгроме противника. На учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты членов ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров.

Польша, нагнетая антироссийскую истерику, заявила, что учения якобы демонстрируют агрессивные намерения России. Перед началом СВО тоже были учения. Поэтому польские военные тоже провели учения, в которых приняли участие более 30 тыс. солдат. А в ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. польских солдат.

Премьер Польши Дональд Туск объявил на днях, что сухопутная граница с Белоруссией закрывается из-за белорусско-российских учений, а глава МВД Польши Марчин Кервиньский уточнил, что пункты пропуска вновь заработают, когда в Варшаве будут "на 100% уверены, что нет никакой угрозы для польских граждан".

Как пишет Bloomberg, в НАТО также намерены усилить свой восточный фланг после инцидента с дронами. Готовитcя военный и политический ответ. Германия также заявила, что сосредоточит свое военное присутствие на восточных границах НАТО.

