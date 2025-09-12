В Свердловском госпитале для ветеранов войн открыли кабинет МФЦ

Для пациентов Свердловского областного госпиталя ветеранов прямо в стенах медучреждения открыли кабинет МФЦ. Как сообщает пресс-служба СК России, эта инициатива стала продолжением работы по оказанию всесторонней помощи ветеранам, организованной по распоряжению главы СК России Александра Бастрыкина.

Идея создать кабинет МФЦ прямо в госпитале зародилась весной этого года, когда к руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко обратился участник спецоперации, проходящий реабилитацию после ранения. Он рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться раненым бойцам, чтобы получить справки для оформления государственных выплат. Тогда глава областного СК обратился с идеей в Министерство цифрового развития и связи, минздрав Свердловской области и администрацию госпиталя.

"Основная цель проекта - обеспечить пациентам госпиталя оперативный доступ к государственным и муниципальным услугам, не покидая лечебное учреждение. Областные министерства цифрового развития и здравоохранения, а также администрация госпиталя поддержали инициативу, подтвердив техническую возможность и готовность к сотрудничеству. После получения положительных ответов были организованы рабочие встречи, в ходе которых принято решение о создании специализированного окна МФЦ" – добавили в СКР.

Торжественная церемония открытия прошла 11 сентября. Тогда же Францишко провел личный прием граждан - военнослужащих, проходящих лечение в госпитале. Вопросы касались, в том числе, и трудоустройства в органы СК России.

"По поступившим обращениям предоставлены необходимые разъяснения и, кроме того, будут приняты меры по решению вопросов, с которыми обратились пациенты. Сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области и впредь будут оказывать всестороннюю поддержку участникам боевых действий. Содействие ветеранам – это наш долг перед теми, кто защищает Родину", – отметили в СКР.