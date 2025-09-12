Свердловский омбудсмен: выборы губернатора начались спокойно

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель ЦОН региона Татьяна Мерзлякова в числе первых проголосовала на выборах губернатора. Омбудсмен отметила, что все проходит спокойно.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, уже в 8 утра Мерзлякова была на избирательном участке. Она проголосовала в школе №1 Екатеринбурга.

После голосования омбудсмен пообщалась с членами УИК и наблюдателями.

"Выборы начались спокойно, обстановка на участках доброжелательная и открытая", - отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов. Это коммунист Александр Ивачев, Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев ("Новые люди"), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и врио главы региона Денис Паслер.

Голосование проходит с 12 по 14 сентября 2025 года. Ранее сообщалось, что всего для выборов напечатают 3 млн бюллетеней.