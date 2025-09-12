Киев заявил о достаточном уровне мобилизации, чтобы воевать дальше

Уровень мобилизации на Украине достаточен для восстановления потерь. Об этом заявил нынешний министр обороны республики Денис Шмыгаль.

Он сказал, что за последний год мобилизация идет стабильно и имеет даже тенденцию к росту, "чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы". Заявление явно направлено на демонстрацию готовности воевать против России и дальше, не идя ни на какие компромиссы.

При этом, судя по многочисленным сообщениям с Украины, слова Шмыгаля расходятся с реальностью. Накануне замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что даже работа в полиции или СБУ не страхует от мобилизации. Украинский режим мобилизуют сотрудников патрульной полиции, следователей СБУ, учащихся университета внутренних дел.

"Это не мобилизация. Это свидетельство глубокого кризиса, при котором государство жертвует своими лучшими кадрами", - сказал он.

Киевский политолог Андрей Золотарев говорит, что режим устроил настоящую охоту за людьми.

"Людей отлавливают, как собак, ломают им кости. К сожалению, пока тренд на то, что методы мобилизации будут ужесточаться, – план любой ценой. И неважно, что половина так отловленных на улицах бежит потом, дезертирует", - отмечает политолог.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений украинского режима Родион Мирошник также считает, что мобилизационный ресурс на Украине в значительной степени исчерпан, но правящий режим "будет высасывать эту силу из своего общества максимально" и понижать возраст мобилизации дальше.

На днях стало известно, что Киев намерен срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за тяжелого положения на фронте, причем больше всего заберут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях - исторических русских регионах.

Как написал недавно журнал Military Watch, Киев вынужден хватать "деревенскую бедноту" и отправлять на фронт после всего лишь двухдневной подготовки. Эти отчаянные меры не только не восполняют боеспособность, но и увеличивают уровень потерь, которые доходят до 90%. А на наиболее активных участках фронта "срок жизни" новобранцев составляет всего несколько часов. Западные СМИ довольно пессимистичны в отношении мобилизационных перспектив Украины.