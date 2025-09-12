В сеть утекло более 85 млн телефонных номеров с начала года

В текущем году зафиксировано около 37 тыс. преступлений по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

По данным МВД, преступниками могут быть как хакеры, так и сотрудники банков, ведомств и прочих организаций, говорят эксперты. В первом полугодии 2025 года в открытый доступ попали 54 млн адресов электронной почты и 85 млн телефонных номеров.

Одним из последних инцидентов, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, стала хакерская атака на ресурсы авиаперевозчика "Аэрофлот" в июле текущего года. Тогда около суток происходили масштабные сбои в системе организации полетов, были отменены десятки рейсов.

Месяцем ранее в Перми полицейские задержали директора и работника одного из салонов сотовой связи. Их заподозрили в незаконном выпуске SIM-карт с использованием чужих персональных данных.

В Приморском крае в феврале сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в серии мошенничеств со взломом личных кабинетов граждан на портале "Госуслуг", через которые он оформлял займы в микрофинансовых организациях.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, несмотря на серьезные усилия государства и бизнеса, злоумышленники продолжают придумывать новые способы проникновения в системы, используя и технические уязвимости, и человеческий фактор.

Основных схем, которыми пользуются злоумышленники для получения неправомерного доступа к чужим данным, всего две: внешний взлом или использование внутренних угроз, сообщают "Известия".

С 1 августа в России в силу вступил закон, благодаря которому россияне смогут отказываться от СМС-рассылок - для этого нужно будет написать соответствующее заявление оператору связи. А с 1 сентября абоненты российских операторов связи получили возможность отказаться от массовых обзвонов.