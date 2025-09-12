Россияне могут вывести с депозитов 10 трлн рублей при резком снижении ключевой ставки

Если инфляция замедлится до 5%, Центробанк России снизит ключевую ставку.

После этого упадут проценты по депозитам, что может вызвать отток средств - до 10 трлн руб. накоплений. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экономики РАН Александр Рубинштейн. В этом случае рост цен может ускориться до 16,5%.

Согласно данным Росстата, средняя ставка по вкладам на 3–12 месяцев уже снизилась до 14,6% против 21% в начале года. Переход от сберегательной модели к потребительской может занять около полугода — к тому времени инфляция снова развернется вверх, и Банк России, вероятно, придется резко повышать ставку, считает управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Замедление инфляции до 5% к концу текущего года возможно, но более реалистично значение чуть выше 6%, указал главный аналитик банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, сообщают "Известия".