В создании нового имиджа Ивлеевой помогал один из подрядчиков Кремля

В создании нового имиджа, более сдержанного и патриотичного, российскому блогеру Анастасии Ивлеевой помогали телеведущий Владимир Соловьев и медиаменеджер и один из подрядчиков Кремля по работе с соцсетями Кристина Потупчик.

Она была недовольна предложенными шагами, однако у нее не оставалось выбора, сообщает Forbes.

В мае текущего года личный Telegram-канал Ивлеевой стал авторским медиа "Настежь", где публикуются новости с комментариями редакции. Он насчитывал около 462 тыс. подписчиков. Вслед за запуском медиа пошли "внушительные отписки". В настоящее время за каналом следят 397 тыс. человек.

Ивлеева потеряла более 1,2 млн подписчиков и до 400 млн руб. годового дохода после "голой вечеринки". В этом году блогер начала выходить "из режима тишины".

Ранее автомобиль Lamborghini Urus Ивлеевой был арестован из-за ее долгов по налогам.