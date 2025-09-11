Для организации празднования 300-летия со дня рождения Суворова создадут оргкомитет

В России к 300-летию со дня рождения полководца Александра Суворова создадут оргкомитет, который будет заниматься подготовкой к празднованию. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения А.В. Суворова возложить на Минобороны России", - говорится в документе.

Также Мишустин распорядился утвердить состав комитета. Возглавит его министр обороны Андрей Белоусов.

Напомним, что юбилей Суворова в России будут праздновать в 2030 году.