Детярев заявил, что может не допустить Карпина к посту главного тренера сборной

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в этот раз может не согласовать кандидатуру Валерия Карпина на место главного тренера сборной по футболу.

Такое заявление Дегтярев сделал в интервью "РБ Спорт", когда ему напомнили о скептическом отношении тренера к ужесточению лимита на легионеров.

"Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем", - отметил министр.

На сегодняшний день в матчах РПЛ на поле могут выпускать не более 8 легионеров. Дегтярев ранее заявлял, что к 2028 году это количество нужно постепенно сокращать до пяти на поле и десяти в заявке вместо восьми и 13 соответственно.