Нападающий ХК "Автомобилист" Голышев намерен доказать РУСАДА свою невиновность

Нападающий екатеринбургского ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев, о дисквалификации которого заявил президент КХЛ Алексей Морозов, намерен доказать свою невиновность.

В апреле стало известно, что Голышев отстранен из-за положительной допинг-пробы. Утверждалось, что игрок сдал ее после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня Морозов сообщил, что форвард уральского клуба дисквалифицирован на два сезона.

Как заявил Голышев в своем Telegram-канале, вопрос еще окончательно не решен. По его словам, слушания должны были состояться сегодня, но были перенесены.

"Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают два года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией", - отметил игрок.

Он уточнил, что слушания намечены на 25 сентября.

"Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом", - заключил Анатолий Голышев.