СМИ сообщили о закрытии магазинов бренда "Армия России"

В России закрываются магазины бренда "Армия России", которые торговали одеждой, обувью и аксессуарами в стиле милитари. Всего в сети было 35 магазинов, сейчас в них идет распродажа остатков, сообщает Telegram-канал Mash. Магазины закрываются в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Энгельсе, утверждает канал. С флагманского магазина напротив посольства США в Москве уже сняли вывеску.

Канал утверждает, что разработка и производство одежды закончены. Причиной закрытия, якобы, стала нерентабельность.

Брендом "Армия России" управляло АО "Военторг", в марте этого года у компании закончился лицензионный договор с Минобороны.

В 2024 году бывшего главу АО "Военторг" Владимира Павлова арестовали по делу о мошенничестве с оборонными контрактами на 400 млн руб.