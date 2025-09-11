Открылся аэропорт Краснодара

Аэропорт Краснодара с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщает Минтранс.

Отмечается, что вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации.

В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника, добавили в Минтрансе.

Как сообщает Росавиация, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.

"Пашковский" не обслуживал воздушные судна с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности полетов. В начале августа в Росавиации опровергли информацию о скором открытии аэропорта Краснодара.

С 10 июля для приема и выпуска гражданских самолетов открылся аэропорт Геленджика, прекративший работу в феврале 2022 года. Как пояснили в Росавиации, самолеты будут выполнять рейсы в светлое время суток, с 08:30 до 20:00 мск.