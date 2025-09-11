Россия инициировала создание международного меморандума для сохранения традиционных культурных ценностей

Министр культуры Ольга Любимова предложила создать в России международный меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей.

"Тема сохранения культурного суверенитета остается актуальной для большинства стран. Уважение и знание традиций и ценностей – основа взаимопонимания и дружбы народов", - приводит "Интерфакс" слова Любимовой, сказанные на расширенном заседании глав иностранных делегаций, которое прошло в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Она предложила "вместе разработать такой документ по итогам форума" и согласовать его в начале 2026 г.