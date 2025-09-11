11 Сентября 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре школьников учат распознавать дипфейки

Югорчан приглашают стать участниками всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез". В новом сезоне партнер проекта – компания Яндекс, подготовил видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз, сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Югры.

"Цифровой ликбез" – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный "Цифровой экономикой" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

Новый урок ориентирован на детей от шести лет, но будет полезен и взрослым. Он представлен в формате мультфильма – об опасностях дипфейков зрителям расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест.

Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями – короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают не упустить ничего важного.

"Новые обучающие видеоролики "Цифрового ликбеза", подготовленные экспертами Яндекса, затрагивают актуальную и важную тему – распознавание дипфейков. Кибермошенники все чаще используют эту технологию, поэтому важно научить молодое поколение не поддаваться на провокации, проверять и критически оценивать контент в сети. Видеоролики направлены на повышение цифровой грамотности школьников – они помогут изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного применения современных технологий. Уверен, что полученные знания пригодятся и в повседневной жизни, и в будущей работе", – прокомментировал генеральный директор "Цифровой экономики" Сергей Плуготаренко.

Теги: цифровой ликбез, дипфейки, школьники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети