Пушилин: Освобождение ДНР возможно только армией России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался об освобождении территории региона.

"В плане освобождения территории ДНР, прекращения обстрелов наших городов пока мы рассчитываем только на наши вооруженные силы", - сказал РИА Новости Пушилин.

Вечером 9 сентября Донецк третий раз подряд подвергся террористической атаке Украины. И в третий раз подряд сильный обстрел произошёл вечером. Пушилин сообщил, что применялось высокоточное дальнобойное вооружение, ударные дроны. Повреждения получили автомобили, дома, техникум.