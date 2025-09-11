У "Аэрофлота" снизился пассажиропоток на внутренних линиях

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" снизился в августе 2025 года на 3,9% (к августу прошлого года) и на 1,9% за восемь месяцев с начала года (по сравнению с тем же периодом 2024 года). При этом международные перевозки подрастают, но этого недостаточно, чтобы компенсировать падение пассажиропотока на внутренних линиях (-8% август 2025 к августу 2024), это данные операционных результатов компании.

Коммерческая загрузка снизилась до 69,9% за восемь месяцев с начала года. Занятость кресел за восемь месяцев составила 88,5%. Также с начала года на 14,3% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) снизилась перевозка грузов и почты на международных рейсах.

В июле "Аэрофлот" пережил масштабный сбой в работе своих IT-систем, который стал следствием кибератаки на компанию. Также проблемы у перевозчика были и во время масштабных транспортных коллапсов, вызванных закрытием аэропортов на время атак беспилотников.

Между тем, стало известно, что вопрос снятия с санкций с "Аэрофлота" настойчиво поднимается российской стороной на всех консультациях и переговорах с американской стороной (наряду с возобновлением прямого авиасообщения), но пока особых результатов это не принесло (в отличие от переговоров США с Лукашенко).