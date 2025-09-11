Реку Вятка углубили от Вятских Полян до границы с соседними регионами

В совещании по обсуждении вопросов по созданию условий для восстановления регулярного судоходства на реке Вятке приняли участие первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, министр транспорта региона Алексей Петряков, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Федор Шишлаков, начальник Управления внутреннего водного транспорта Ильнур Шайхитдинов, и.о. руководителя администрации Волжского бассейна внутренних водных путей Сергей Камоза, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарид Ханифов.

Напомним, что в навигационный сезон 2025 года был проведен комплекс работ по установлению гарантированных габаритов судового хода на участке реки Вятки в границах Кировской области (68 км – 102 км). На данный момент работы по дноуглублению Вятки от границ с Татарстаном до города Вятские Поляны завершены. На проведение этих мероприятий были направлены средства из бюджета Кировской области.

"Установлены гарантированные габариты судового хода и выполнен комплекс путевых работ на участке реки Вятки от границы с Республикой Татарстан до города Вятские Поляны протяженностью 34 км. Таким образом, протяженность участков реки Вятки с гарантированными габаритами судового хода увеличена с 24,1 км до 58,1 км. За навигацию 2025 года удалось увеличить количество заходов пассажирских круизных теплоходов до города Вятские Поляны, и мы получили подтверждение намерений туристических компаний увеличивать количество маршрутов по Вятке. Продолжались грузоперевозки на реке Вятке внутренним водным транспортом по маршрутам Советск – Киров и Гирсово – Киров", — рассказал в ходе совещания Алексей Жердев.

На совещании представители Республики Татарстан и Федерального агентства морского и речного транспорта подтвердили, что планируются дноуглубительные работы на участке реки Вятки в границах Республики (от 0 км – 68 км).

Старт работ запланирован на май 2026 года. По завершении комплекса этих работ станет возможным обеспечить проход судов между городом Вятские Поляны и устьем реки Вятки с выходом в единую глубоководную систему европейской части России в период всей навигации.

Также в ходе совещания стало известно, что в мае 2026 года начнутся дноуглубительные работы на участке реки Вятки от грузового порта Кирова (Большая гора) до центральной части города, что позволит запустить прогулочные туристические маршруты в черте города.