Госпрограмма по переселению соотечественников расширена

В госпрограмме по переселению соотечественников уточнен перечень лиц, которые могут принять в ней участие. Об этом говорится в сентябрьском указе президента РФ.

Теперь переселенцами могут стать те, кто родился или проживал в России в ее нынешних границах, то есть те, кто жил в Донбассе или Новороссии, которые территориально относились тогда к УССР.

Программа была запущена в 2006 году. С 2022 года на учет было поставлено более 153 тыс. переселенцев – участников госпрограммы и членов их семей, пишут "Ведомости".

В указе также уточняется, что взыскание затрат, связанных с госгарантиями в рамках региональной программы переселения, будут производить в случаях, если переехавший лишится статуса участника, добровольно откажется от него или уедет из выбранного региона раньше, чем через три года со дня постановки на учет. Это направлено на недопущение злоупотреблений со стороны переселенцев.

Депутат Госдумы Мария Бутина пишет, что расширение программы - "это восстановление исторической справедливости и шанс для тысяч наших соотечественников вернуться домой". Вероятно, имеются в виду те, кто жили в регионах Донбасса и Новороссии раньше, хотели бы переехать в Россию, но не могут получить гражданство РФ, так как не имели в них постоянной прописки на момент возвращения регионов в состав России.