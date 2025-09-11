В селе Червишево после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория

В Тюменском муниципальном округе в селе Червишево после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Она будет обслуживать девять населенных пунктов, а это более семи тысяч человек. Здесь созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи: ведут прием терапевты, педиатры, врач УЗИ, работают стоматологический кабинет, дневной стационар, флюорограф и кабинеты ранней диагностики. Консультации ведущих специалистов стали доступнее благодаря возможностям телемедицины.

Капитальный ремонт был проведен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"В Тюменском муниципальном округе только за последние пять лет население увеличилось почти на 20 тысяч человек. И мы планомерно усиливаем медицинскую инфраструктуру, чтобы обеспечить доступность медпомощи", - прокомментировал открытие врачебной амбулатории губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2024 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" 20,5 тыс. жителей была оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Приобретено свыше 100 единиц оборудования, построено 19 ФАПов и одна врачебная амбулатория.