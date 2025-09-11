Экс-капитан "Автомобилиста" Голышев дисквалифицирован на два сезона

Бывший капитан екатеринбургского ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев дисквалифицирован и пропустит ближайшие сезоны Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Голышева дисквалифицировали на два сезона. Он в течение 20 дней может подать письменную апелляцию", - приводит слова Морозова издание "Чемпионат".

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ХК "Автомобилист".

В апреле стало известно, что Анатолий Голышев временно отстранен из-за положительной допинг-пробы. Утверждалось, что нападающий сдал ее после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Недавно экс-капитан "Автомобилиста" принимал участие в матче звезд мирового хоккея с Павлом Дацюком, который прошел в Екатеринбурге.