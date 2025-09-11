В Латвии собрались закрыть воздушное пространство у границы с Россией

В Латвии собрались ограничить передвижение в воздушном пространстве над границей с Россией.

"Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО – тревожный сигнал, и мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию атак БПЛА", - приводит РИА Новости слова министра обороны страны Андриса Спрудса.

Ранее Варшава заявила о том, что сбили 4 из 19 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Власти Польши считают, что это были российские беспилотники.