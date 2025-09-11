В Нижневартовске завели дело из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 59 миллионов

В Югре завели дело из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 59 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель организации в период с января по декабрь 2021 года в нарушение законодательства, с целью получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности предприятия представил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, уклонившись от уплаты налогов в сумме, превышающей 59 млн рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, и установление всех обстоятельств преступления.

На имущество фигуранта и организации наложен арест на сумму более 32 млн руб.