Собянин заявил о росте рождаемости в Москве

В Москве коэффициент рождаемости выше, чем в других мегаполисах мира, сравнимых с российской столицей. Также показатели выше, чем в среднем по России, похвастался мэр города Сергей Собянин.

"Смотрели Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, тоже такой восточный город. Ряд других городов. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растет", - цитирует Собянина РИА Новости.

Коэффициент рождаемости в России в 2023 году составлял 1,4. В Москве этот показатель в 2024 году составил 1,4.