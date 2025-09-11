В Госдуме предложили давать льготные путевки в лагеря детям учителей

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой ввести ежегодные льготные путевки в лагеря для детей учителей.

По ее мнению, система льгот может быть такой, что при стаже работы в школе от 5 лет скидка может быть 50%, а при стаже более 10 лет - 100%, то есть путевка должна быть бесплатной. В перечень доступных лагерей можно было бы включить "Артек", "Орленок", "Смена" и другие лучшие учреждения страны. При отсутствии маленьких детей льгота может распространяться на внуков учителей.

Аналогичное право есть у детей участников СВО, детей-сирот, в некоторых регионах - для детей из многодетных и бедных семей. Правильно было бы ввести ее и для детей учителей, чтобы повысить значимость профессии педагога, уверена депутат.

Сейчас профессия учителя является одной из самых востребованных и значимых, но при этом наблюдается острая нехватка педагогов, что требует дополнительных мер для привлечения учителей в школы. По данным Лантратовой, только среди учителей начального образования не хватает более 100 тыс. человек.

